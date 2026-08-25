Canada ripostează în războiul comercial cu SUA: taxe de până la 50% pentru 700 de produse

Guvernul Canadei a anunțat marți, 25 august, noi taxe vamale pentru aproximativ 700 de produse importate din Statele Unite, în valoare de circa 27,6 miliarde de dolari canadieni.
Suprataxele, cuprinse între 15% și 50%, vor intra în vigoare pe 8 septembrie, ca răspuns la noile tarife americane aplicate mărfurilor canadiene.
Ce produse sunt vizate
Cele mai mari taxe, de 50%, vor viza în special oțelul și aluminiul americane. Pe lista măsurilor se află și mobilier, îmbrăcăminte, motociclete și alte produse. Pentru unele categorii de brânzeturi, electrocasnice și produse din pește sunt prevăzute taxe de 25%, în timp ce electronicele și uneltele vor fi taxate cu 15%.
Noile măsuri canadiene vin după ce Statele Unite au introdus tarife de 50% pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari de importuri canadiene. Discuțiile dintre Ottawa și Washington pentru evitarea escaladării comerciale au eșuat.
Ottawa pregătește și ajutor pentru firme
Autoritățile canadiene au anunțat și un pachet de sprijin de 7,5 miliarde de dolari canadieni pentru companiile și angajații afectați de noile tarife. Programul include finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, măsuri pentru fluxul de numerar al firmelor și sprijin pentru lucrătorii expuși riscului de pierdere a locurilor de muncă.
Tensiunile comerciale se intensifică
Canada susține că măsurile urmăresc să răspundă direct tarifelor impuse de administrația americană și să protejeze companiile și angajații canadieni. Noile taxe marchează o nouă etapă în disputa comercială dintre cele două state și pot pune presiune suplimentară pe relațiile economice dintre Ottawa și Washington.