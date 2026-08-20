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Sport· 1 min citire
O echipă din Superligă are probleme serioase cu banii. Președintele clubului: „E greu fără buget”
FOTO: Arhivă
Cristi Munteanu, preşedintele celor de la Oţelul, a anunţat că sunt probleme serioase cu banii la echipă, iar după pauza de iarnă majoritatea jucătorilor importanţi ar putea pleca.
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