Pep Guardiola, mesaj pentru Manchester City după verdictul dur al Premier League: „Să fie clar, vom trece împreună peste asta”

Pep Guardiola și-a reafirmat sprijinul pentru Manchester City după ce clubul a fost găsit vinovat de încălcări grave ale regulamentului financiar al Premier League. Fostul antrenor al echipei a transmis că rămâne alături de club, de conducere, de jucători și de suporteri.
„Vreau ca fiecare suporter al lui Manchester City să știe că sunt aici, mai mult ca oricând”, a transmis Guardiola într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
„Vom trece împreună peste asta”
Guardiola a precizat că sprijinul său nu s-a schimbat după plecarea de la echipă. El i-a menționat în mesaj pe proprietarul clubului, președintele Khaldoon Al Mubarak, directorul executiv Ferran Soriano, jucători, staff și actualul antrenor, Enzo Maresca.
„Sunt, am fost și voi fi mereu alături de clubul meu (...) și de voi, suporterii noștri. Să fie clar: vom trece împreună peste asta”, a transmis fostul tehnician.
Manchester City, găsit vinovat
Mesajul vine după publicarea verdictului unei comisii independente care a analizat acuzațiile formulate de Premier League împotriva clubului pentru perioada 2009-2018.
Potrivit concluziilor comisiei, Manchester City a folosit contracte comerciale care nu reflectau înțelegerea reală dintre părți, ceea ce ar fi permis majorarea artificială a veniturilor și reducerea costurilor cu peste 900 de milioane de lire sterline. Comisia a constatat, de asemenea, încălcări privind furnizarea informațiilor financiare și obligația clubului de a coopera cu ancheta.
Clubul va face apel
Manchester City contestă concluziile comisiei și a anunțat că va ataca decizia. Clubul susține că verdictul conține erori de drept și de fapt și că dispune de dovezi care îi susțin poziția.
Deocamdată, sancțiunea nu a fost stabilită. Printre variantele posibile se află amenzi și depunctarea, iar cazul ar putea avea consecințe sportive importante în funcție de rezultatul apelului.
Guardiola a părăsit Manchester City în vara lui 2026, după un deceniu petrecut pe banca echipei, perioadă în care a câștigat șase titluri de campion al Angliei și Liga Campionilor.