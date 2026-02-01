Trei români prinși pe Otopeni cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate, aduse din Emiratele Arabe Unite
Trei români prinși pe Otopeni cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate, aduse din Emiratele Arabe Unite
Trei români prinși pe Otopeni cu aproape 9.000 de pachete de țigări
Trei cetățeni români au fost depistați sâmbătă pe Aeroportul Henri Coandă cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate în bagajele de cală, anunță polițiștii de frontieră și autoritățile vamale.
Bărbații, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani, veneau din Emiratele Arabe Unite și, după ce și-au ridicat bagajele, au continuat pe culoarul destinat persoanelor care nu aveau nimic de declarat.
În timpul controlului, polițiștii și vameșii au descoperit în bagaje o cantitate semnificativă de țigarete netimbrate, inscripționate cu o marcă cunoscută. În total, s-au ridicat 175.200 de țigarete, echivalentul a 8.760 de pachete, distribuite în bagajele celor trei bărbați.
Țigările au fost reținute de autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru contrabandă. Reținerea acestora evidențiază încă o dată controalele stricte aplicate la punctele de frontieră ale României și importanța respectării legislației vamale.
Citește și:
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News