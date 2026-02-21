România, tot mai dependentă de gazul extern. Importurile au crescut masiv, pe fondul declinului extracției interne

Sursă: realitatea.net

Declin ușor al resurselor interne de gaze: În 2025, România a extras 7,503 milioane de tone echivalent petrol (tep), înregistrând o scădere de 0,9% față de anul precedent. Potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), volumul producției de gaze naturale utilizabile s-a diminuat cu 67.500 tep, marcând o tendință de scădere a independenței energetice.

În timp ce producția internă a stagnat, România a înregistrat în 2025 o dependență accelerată de sursele externe. Importurile de gaze naturale au cunoscut o creștere fulminantă de 75% față de anul anterior, echivalentul a 1,368 milioane tone echivalent petrol (tep), atingând un volum total de aproape 3,2 milioane tep. Această realitate contrazice flagrant estimările inițiale, care mizau pe o scădere a achizițiilor din afara țării.

Prognoza CNSP: Optimism moderat pentru perioada 2026–2027

În ciuda cifrelor actuale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) menține o viziune optimistă pe termen mediu. Autoritățile anticipează o redresare a sectorului de extracție, cu un ritm mediu anual de creștere de 1,7% până în 2027.

Conform ultimei „Prognoze a echilibrului energetic”, producția internă ar trebui să urmeze o pantă ascendentă:

2025 (estimat inițial): 7,79 milioane tep (o țintă care a fost însă ratată, realitatea fiind de 7,503 milioane tep);

2026: 7,907 milioane tep (+1,5%);

2027: 8,176 milioane tep (+3,4%).

Reducerea importurilor, condiționată de noi capacități de exploatare

Strategia energetică a României mizează pe o inversare a trendului actual. CNSP preconizează o reducere graduală a importurilor, pe măsură ce noi capacități de producție vor intra în exploatare. Scăderea ar urma să devină vizibilă în 2026 (-2,7%) și să se accentueze în 2027, când se estimează un recul de 6% al importurilor, până la pragul de 2,022 milioane tep.

Totuși, realizarea acestui scenariu depinde nu doar de creșterea extracției autohtone, ci și de menținerea volumelor de tranzit către piețele externe, element esențial pentru echilibrul sistemului național de transport al gazelor.