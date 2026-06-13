Sfaturi de la Poliția de Frontieră pentru concedii fără stres: La ce trebuie să fii atent când ieși din țară

Odată cu startul sezonului estival, traficul la granițe și pe aeroporturi a explodat. Pentru a evita aglomerația și cozile interminabile, Poliția de Frontieră le recomandă românilor să își verifice din timp actele de călătorie și să consulte condițiile de intrare din statele de destinație înainte de a pleca la drum.
Odată cu debutul sezonului estival, punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale devin extrem de aglomerate, în special în weekenduri și în perioadele cu minivacanțe. Pentru a evita timpii mari de așteptare și surprizele neplăcute, Poliția de Frontieră Română le recomandă cetățenilor să își planifice călătoriile din timp și să verifice riguros toate condițiile de drum.
Pregătirea din timp: Recomandări pentru aeroporturi și vămi
Pentru ca formalitățile de control să se desfășoare rapid, pasagerii care aleg să călătorească cu avionul sunt sfătuiți să ajungă la aeroport respectând cu strictețe intervalul orar indicat de companiile aeriene și de administrația aeroportuară.
De asemenea, în cazul deplasărilor cu mașina personală către destinații din afara Spațiului Schengen, autoritățile recomandă planificarea atentă a traseului și utilizarea tuturor punctelor de frontieră deschise în regim internațional, pentru a evita suprasolicitarea doar a anumitor vămi
Sfat util: Înainte de a pleca la drum, verificați valabilitatea tuturor documentelor de călătorie și informați-vă din surse oficiale despre regulile de intrare specifice statului de destinație, dar și celor tranzitate.
Regulile pentru călătoria minorilor rămân neschimbate
Poliția de Frontieră reamintește că regulile privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori au rămas aceleași, chiar și după aderarea completă a României la Spațiul Schengen.
O noutate importantă este că noile cărți electronice de identitate pot fi folosite oficial pentru ieșirea din România, permițându-le minorilor să circule în statele membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, autoritățile atrag atenția că deținerea acestui nou tip de buletin nu elimină celelalte obligații legale. După caz, părinții sau însoțitorii trebuie să aibă asupra lor:
Declarațiile notariale privind acordul părinților;
Hotărârile judecătorești definitive;
Orice alt document prevăzut de legislația în vigoare privind regimul minorilor.
O formalitate mai puțin: Cazierul judiciar pentru însoțitori nu se mai prezintă fizic
O veste bună pentru cei care călătoresc alături de copii este simplificarea birocrației la frontieră. Însoțitorii minorilor (alții decât părinții) nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar în format fizic.
Existența și valabilitatea acestui document sunt verificate electronic de către polițiștii de frontieră în momentul controlului. Această măsură digitală reduce numărul de acte pe care cetățenii trebuie să le poarte în bagaje și scurtează considerabil timpul de verificare.
În final, reprezentanții instituției fac un apel la vigilență și le recomandă turiștilor să consulte exclusiv canalele și sursele oficiale de informare pentru a fi la curent cu toate condițiile de călătorie aplicabile în această vară.