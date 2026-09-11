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Schimbare bruscă de vreme: Temperaturile scad dramatic în acest weekend

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 13:34

O masă de aer rece va aduce ploi abundente și o diferență de până la 10 grade Celsius de la o zi la alta.

Toamna își intră cu adevărat în drepturi în acest final de săptămână. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), o masă de aer rece va pătrunde în țară, punând capăt zilelor caniculare.

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a precizat că vineri este ultima zi cu temperaturi neobișnuit de ridicate, care în vestul țării vor atinge 33-36 de grade Celsius. Jumătate de țară se află chiar sub atenționări cod galben și portocaliu de caniculă.

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Începând de sâmbătă, peisajul meteo se va schimba radical. În regiunile intracarpatice, maximele vor coborî brusc la 19-23 de grade, ceea ce reprezintă o diferență de peste 10 grade față de ziua precedentă.

Sudul României va mai resimți un ultim suflu cald sâmbătă, cu maxime de 30-31 de grade, însă răcirea se va generaliza duminică. În ultima zi a săptămânii, temperaturile la nivel național nu vor mai depăși pragul de 20-27 de grade Celsius, iar în București se vor înregistra în jur de 23-25 de grade, alături de episoade cu precipitații.

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