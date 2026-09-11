Sancțiune drastică în Constanța: Amendă uriașă și mașină confiscată pentru abandonarea deșeurilor

Primăria intensifică lupta împotriva aruncării ilegale a gunoaielor și anunță instalarea a peste 1.200 de camere de supraveghere.
Poliția Locală din Constanța a aplicat recent o sancțiune exemplară în efortul de a stopa fenomenul abandonării ilegale a deșeurilor pe domeniul public sau privat. Un bărbat care a fost surprins în timp ce descărca gunoi dintr-un autoturism pe un teren neamenajat din municipiu a primit o amendă contravențională în valoare de 30.000 de lei. Mai mult decât atât, ca măsură complementară prevăzută de legislația de mediu în vigoare, autoritățile au decis confiscarea vehiculului folosit pentru transportul și abandonarea resturilor.
Măsuri drastice de supraveghere video
Acest incident subliniază determinarea autorităților locale de a sancționa cu toleranță zero persoanele care poluează mediul înconjurător și afectează aspectul orașului. Pentru a preveni astfel de fapte antisociale și pentru a identifica mult mai ușor contravenienții în viitor, Primăria Constanța a făcut un anunț important referitor la siguranța și curățenia publică.
Administrația locală a precizat că, în perioada următoare, vor fi montate peste 1.200 de camere de supraveghere video în tot orașul. Acest sistem extins de monitorizare va acoperi zonele vulnerabile, intersecțiile și spațiile publice, având ca scop principal descurajarea abandonării deșeurilor și asigurarea unui mediu urban curat. Acțiunile de control vor continua, iar cei care încalcă legea riscă sancțiuni la fel de severe.