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Vreme extremă în România. Caniculă în vest, ploi și vijelii în restul țării: ce spun meteorologii
Publicat11 sept. 2026, 08:49
Actualizat11 sept. 2026, 08:55
SursăRealitatea PLUS
Vreme extremă în țară. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă în mai multe zone. În același timp, alte județe din țară sunt vizate de ploi torențiale și vijelii puternice.
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