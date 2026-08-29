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Român răpit și torturat 10 zile de mafia albaneză, în Spania: operațiune de salvare contracronometru

Poliție Spania/ Captură video

Poliție Spania/ Captură video

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat29 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS

Operațiune contracronometru în Spania, după răpirea și torturarea unui român de 47 de ani. Bărbatul a fost ținut captiv timp de zece zile și bătut de mafia albaneză pentru a dezvălui unde se află peste 500 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, dispărute în timpul unui transport clandestin.

Polițiștii spanioli l-au găsit pe român într-o mașină care se îndrepta spre o zonă montană izolată. Presupusul răpitor a fost reținut, iar asupra lui a fost găsit un pistol.

Cele peste 500 de kilograme de cocaină nu au fost găsite. Nici șoferul care a preluat încărcătura și nici ceilalți membri ai rețelei implicați în transport și răpire nu au fost localizați până acum.

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