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Se prelungesc până în noiembrie restricțiile de circulație pe Valea Oltului

Valea Oltului

Valea Oltului

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 28 aug. 2026, 16:01

Interzisă circulația vehiculelor grele peste 7,5 tone în intervalul 08:00–17:30

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță că interdicția se aplică pe sectorul dintre Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari.

Circulația vehiculelor grele este interzisă de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30. Măsura, menită să asigure siguranța pe șantier, afectează în principal transportatorii care folosesc acest important culoar rutier ce leagă sudul țării de Transilvania.

Lucrările continuă pe DN7

Prelungirea restricțiilor este necesară pentru a permite executarea lucrărilor în condiții de siguranță atât pentru participanții la trafic, cât și pentru muncitorii de pe șantier.

Șoferii și transportatorii care tranzitează Valea Oltului trebuie să țină cont de noile termene, restricțiile fiind valabile până la jumătatea lunii noiembrie.

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