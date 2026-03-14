Plantăm pentru generațiile viitoare: Alexandra Păcuraru participă la acțiunea de plantare de copaci de la Negru Vodă

Sâmbătă, 14 martie, membri și simpatizanți AUR din mai multe localități din țară au fost încurajați să organizeze acțiuni de plantare de copaci, ca gest simbolic pentru protejarea mediului și pentru comunitățile locale. În județul Constanța, Alexandra Păcuraru a participat la o astfel de acțiune la Negru Vodă, unde au fost plantați mai mulți puieți.

Acțiunea face parte dintr-un apel lansat la nivel național către membrii și simpatizanții AUR, prin care aceștia sunt invitați să se implice în activități simple, dar cu impact pe termen lung pentru mediul înconjurător.

„Plantează și tu un copac în localitatea ta, în curtea ta. Roadele lui vor fi culese de generațiile viitoare. Este un gest simplu, dar cu un impact real pentru comunitate, pentru natură și pentru aerul curat pe care îl respirăm”, este mesajul transmis cu această ocazie.

La Negru Vodă, Alexandra Păcuraru s-a alăturat voluntarilor care au plantat copaci, subliniind importanța implicării directe în astfel de inițiative locale. Acțiunea a fost gândită nu doar ca un gest simbolic, ci ca un exemplu de responsabilitate față de mediu și față de generațiile viitoare.

Organizatorii încurajează astfel de inițiative în cât mai multe localități, ideea fiind ca fiecare comunitate să contribuie, chiar și prin gesturi mici, la crearea unui mediu mai curat și mai sănătos.