Scenariu de dezescaladare în criza politică: PSD ar putea sesiza CCR, după ce demisionează. Se ia în calcul numirea unui premier independent - SURSE

Toate taberele implicate în actuala criză politică par dispuse să dezescaladeze tensiunile, iar pozițiile exprimate public au fost reiterate și în cadrul consultărilor informale, potrivit surselor Realitatea Plus.

PSD își menține strategia de a merge înainte cu demisiile, pentru a nu crea percepția de slăbiciune în interiorul partidului. Potrivit social-democraților, moțiunea de cenzură rămâne „ultima soluție”.

PSD ia în calcul sesizarea rapidă a CCR, imediat după demisiile promise

În același timp, potrivit surselor Realitatea Plus, Sorin Grindeanu ia în calcul sesizarea rapidă a Curții Constituționale, imediat după eventualele demisii, pentru a obține o clarificare privind statutul Guvernului în contextul unei schimbări de majoritate politică. Până la o decizie a CCR, în scenariul actual se poate ajunge la o situație similară cu cea din 2009, când România a avut guverne interimare succesive timp de aproximativ 90 de zile.

Ilie Bolojan a admis că nu există garanții că problemele structurale ar fi rezolvate prin simpla schimbare a premierului și a părut conștient că va trebui să meargă în Parlament pentru a solicita un vot de încredere, fără a aștepta o solicitare expresă din partea președintelui.

Minoritățile naționale au ridicat tema unui premier independent

Tema unui premier independent, nu tehnocrat, a fost ridicată exclusiv de reprezentanții minorităților naționale. Aceștia, alături de UDMR, au transmis clar că nu vor face parte dintr-un guvern susținut de AUR.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că o asociere cu AUR ar aduce pierderi politice formațiunii și a exclus un astfel de scenariu, chiar fără o consultare internă formală.

Posibilă soluție de avarie: Nicușor Dan ar putea propune un premier dacă partidele nu ajung la un acord

În paralel, se conturează și o posibilă soluție de avarie: președintele ar putea propune un premier, însă doar ca ultimă opțiune, în cazul în care partidele nu ajung la un acord.

Sursele Realitatea Plus subliniază că orice compromis în relația cu AUR ar contribui la „albirea” imaginii partidului și la repoziționarea acestuia ca pro-occidental, scenariu considerat indezirabil de majoritatea actorilor politici.

Președintele își va păstra o poziție de echilibru și nu va intra în logica taberelor, în condițiile în care statutul său de independent îi impune neutralitate. Atitudinea acestuia va fi una preponderent reactivă, urmând să răspundă evoluțiilor din teren, fără a forța pașii constituționali.

De altfel, Nicușor Dan este perceput ca un actor care nu va forța limitele Constituției, fiecare etapă urmând să fie parcursă procedural.