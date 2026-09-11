Péter Magyar lovește în rețeaua rusă din Ungaria. 10 diplomați ai Kremlinului, expulzați

Péter Magyar a făcut o schimbare radicală în politica externă a Ungariei, după ce guvernul de la Budapesta a decis expulzarea a 10 diplomați ruși pentru activități considerate incompatibile cu statutul lor.
Măsura marchează o ruptură clară de perioada Viktor Orbán și vine pe fondul suspiciunilor privind amploarea activităților de informații rusești în Ungaria.
Budapesta expulzează 10 diplomați ruși
Decizia a fost anunțată de ministrul de Externe, Anita Orbán, care a precizat că cei 10 membri ai misiunii diplomatice ruse au desfășurat activități considerate inacceptabile în baza Convenției de la Viena.
Guvernul maghiar susține că măsura are ca scop protejarea securității și suveranității țării și nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice cu Moscova.
Rusia a reacționat dur și a calificat decizia drept o „escaladare fără precedent și nejustificată”, anunțând că va răspunde prin măsuri similare.
Budapesta, considerată ani la rând un punct important pentru serviciile ruse
Sub guvernarea lui Viktor Orbán, Ungaria a fost criticată în repetate rânduri pentru tolerarea activităților serviciilor de informații rusești.
Potrivit unor informații din presa de investigații, agenți ruși ar fi încercat să obțină date din instituții guvernamentale, centre de analiză și mediul academic.
Un ofițer rus de informații care opera sub acoperire diplomatică ar fi fost expulzat discret în luna mai, după ce serviciile maghiare au stabilit că acesta colecta informații și încerca să recruteze surse.
Cazul ar fi fost blocat anterior de guvernul lui Orbán, dar situația s-a schimbat după alegerile din aprilie și venirea la putere a lui Péter Magyar.
Rusia, trecută oficial pe lista amenințărilor
Noul guvern de la Budapesta a schimbat și discursul oficial privind Moscova. În documentele sale de politică externă, executivul condus de Magyar descrie comportamentul Rusiei drept o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea internațională.
Magyar susține că principalele alianțe ale țării sunt Uniunea Europeană și NATO și încearcă să refacă încrederea pierdută în relația cu partenerii europeni în perioada Orbán.
Totuși, noua politică nu presupune ruperea tuturor legăturilor cu Moscova. Ungaria continuă să considere Rusia un partener și păstrează relații în domeniul energetic, însă guvernul Magyar spune că acestea nu trebuie să creeze o dependență unilaterală.
Expulzarea celor 10 diplomați reprezintă una dintre cele mai ferme măsuri luate de Budapesta împotriva Moscovei și indică amploarea schimbării produse după plecarea lui Viktor Orbán de la putere.