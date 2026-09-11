Péter Magyar lovește în rețeaua rusă din Ungaria. 10 diplomați ai Kremlinului, expulzați

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 18:32

Péter Magyar a făcut o schimbare radicală în politica externă a Ungariei, după ce guvernul de la Budapesta a decis expulzarea a 10 diplomați ruși pentru activități considerate incompatibile cu statutul lor.

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