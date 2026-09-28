Papa Leon al XIV-lea cere Europei dialog pentru oprirea războiului și vorbește despre compromisuri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 16:07

Papa Leon al XIV-lea le-a cerut luni liderilor europeni să reia dialogul și să accepte compromisuri pentru a contribui la oprirea războiului din Europa, într-un discurs susținut la Metz, în Franța.

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