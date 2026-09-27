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Social· 1 min citire
Doi minori au dispărut dintr-un centru de plasament din Constanța | FOTO
FOTO: Arhivă
Publicat27 sept. 2026, 15:45
Actualizat27 sept. 2026, 17:23
Polițiștii au fost sesizați după miezul nopții și au început căutările, solicitând sprijinul populației pentru găsirea copiilor.
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