Ce au convenit Trump și Xi după negocieri. Mineralele rare și tehnologia avansată rămân puncte sensibile

Taiwanul, exporturile de cipuri avansate și accesul la mineralele rare au rămas în mare parte în afara acordurilor anunțate.
Donald Trump și Xi Jinping au convenit noi măsuri privind comerțul și au decis să deschidă un dialog dedicat inteligenței artificiale, însă întâlnirea de la Washington nu a dus la soluții pentru unele dintre cele mai dificile dispute dintre Statele Unite și China.
Un nou canal pentru discuțiile despre inteligența artificială
Beijingul a anunțat că SUA și China vor lansa un nou dialog privind inteligența artificială, iar următoarea rundă de discuții este programată pentru sfârșitul lunii noiembrie.
Cele două administrații au convenit și asupra unui canal de comunicare destinat incidentelor legate de AI. Mecanismul ar urma să reducă riscul ca un incident tehnologic sau militar să escaladeze din cauza unei interpretări greșite.
Inteligența artificială este unul dintre principalele domenii de competiție dintre Washington și Beijing, în condițiile în care ambele țări urmăresc dezvoltarea unor sisteme tot mai avansate și încearcă să limiteze accesul adversarului la tehnologii strategice.
Armistițiul comercial, prelungit până în ianuarie
China a confirmat că armistițiul comercial dintre cele două țări va fi prelungit până la 10 ianuarie. Perioada este mai scurtă decât și-ar fi dorit Beijingul, care urmărea o înțelegere pe termen mai lung.
În cadrul acordului, tarifele pentru produse chinezești în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari care ajung pe piața americană urmează să fie reduse. Printre produsele vizate se află bunuri de consum precum jucării, electrocasnice și decorațiuni.
Administrația Trump a mai anunțat că Beijingul va cumpăra cel puțin 10 milioane de tone de cărbune pe an în 2027 și 2028.
Mineralele rare și cipurile au rămas în afara înțelegerii
Unul dintre cele mai importante aspecte ale negocierilor este ceea ce nu apare în acordurile anunțate.
Nu au fost prezentate angajamente privind creșterea exporturilor chineze de minerale rare către Statele Unite. De asemenea, nu a fost anunțată o relaxare a restricțiilor americane privind exportul de semiconductori avansați către China.
Mineralele rare sunt esențiale pentru numeroase industrii, inclusiv pentru producția de automobile, electronice și echipamente militare. China deține o poziție dominantă în exploatarea și procesarea acestor materiale, ceea ce le transformă într-un instrument important în negocierile economice dintre cele două țări.
În cazul semiconductorilor, Washingtonul menține restricții asupra accesului Chinei la unele dintre cele mai avansate tehnologii, în timp ce Beijingul contestă politica americană în acest domeniu.
Taiwanul, discutat diferit de cele două părți
Taiwanul a fost un alt subiect sensibil. Documentul prezentat de Casa Albă nu a făcut referire la această problemă, în timp ce relatările oficiale chineze au indicat că Xi Jinping i-a cerut lui Trump să se opună independenței Taiwanului și să trateze cu prudență dosarul.
Trump a oferit puține detalii despre discuție. Întrebat dacă cei doi lideri au abordat subiectul, președintele american a declarat: „Nu am vorbit prea mult despre asta”.
Problema este una dintre cele mai sensibile în relația dintre Washington și Beijing. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său, în timp ce Statele Unite mențin relații neoficiale cu insula și îi furnizează mijloace pentru propria apărare.
Un pachet american de armament destinat Taiwanului, estimat la 14 miliarde de dolari, este în continuare blocat. În același timp, autoritățile americane au respins informațiile potrivit cărora Trump ar fi discutat cu Xi despre vânzarea de arme către China, precizând că legislația americană interzice astfel de tranzacții.
Acorduri punctuale, dar disputele strategice rămân
Discuțiile dintre Trump și Xi au produs acorduri concrete în domeniul comercial și au creat noi mecanisme de dialog pe tema inteligenței artificiale. Totuși, negocierile nu au eliminat principalele divergențe dintre cele două puteri.
Taiwanul, accesul la tehnologia avansată și controlul asupra mineralelor rare rămân probleme distincte, pentru care nu au fost anunțate soluții în cadrul întâlnirii.