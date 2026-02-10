Noi detalii în cazul copilului ucis la Cenei

Părinții minorilor implicați au fost introduși în proces

Apar noi evoluții în dosarul cunoscut public sub numele de „Mario”. Procurorul de caz a admis cererea formulată de familie și a dispus introducerea în cauză a părinților minorilor de 15 ani, în calitate de persoane responsabile civilmente. În schimb, solicitarea similară privind părinții minorului de 13 ani a fost respinsă.

Ce se va întâmpla cu autorii crimei?

Potrivit reprezentanților legali ai familiei, decizia procurorului urmează să fie atacată la prim-procuror. Minorul de 13 ani nu răspunde penal conform legislației în vigoare, iar procurorul a considerat că, în această etapă, părinții acestuia nu pot fi introduși în proces în aceeași calitate juridică.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat că soluția nu este definitivă și va fi contestată. În cazul în care aceasta va fi menținută, familia are la dispoziție o alternativă legală: deschiderea unei acțiuni separate pe cale exclusiv civilă, după finalizarea procesului penal.

„În cazul cunoscut publicului larg sub numele de "Mario",în urma cererii formulate de către familie, procurorul de caz a dispus introducerea în cauză pentru părinții minorilor de 15 ani iar în legătură cu minorul de 13 ani care nu răspunde penal a respins cererea de introducere în proces în aceeași calitate de persoana responsabilă civilmente cu privire la părinții acestuia, soluție pe care urmează să o atacăm la prim procuror iar în caz de respingere definitivă, la finalul procesului penal, familia se poate îndrepta pe cale eminamente civilă împotriva acestora.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Dosarul „Mario” rămâne astfel deschis, iar demersurile juridice ale familiei continuă, atât pe latura penală, cât și, eventual, pe cea civilă, în funcție de soluțiile care vor fi pronunțate în etapele următoare ale anchetei.