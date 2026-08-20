O dronă marină cu explozibil a fost distrusă de către două avioane românești F-16 în apropierea Neptun Deep

Publicat 20 aug. 2026, 13:25 Actualizat 20 aug. 2026, 13:26 Sursă Realitatea.net

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă, joi, de Armata Română, în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Intervenția a fost realizată de un avion F-16 românesc, care a folosit tunul de bord.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre mirutadrona marinaf-16