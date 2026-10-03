Controale în pădurile din Tulcea: jandarmii și Ocolul Silvic au aplicat sancțiuni de 3.000 de lei
Controale în pădurile din Tulcea
Jandarmii din Tulcea și Ocolul Silvic au verificat zonele forestiere. Au fost aplicate 9 sancțiuni, inclusiv amenzi de 3.000 de lei.
Jandarmii din Tulcea, împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic Tulcea, au desfășurat o acțiune de control în zonele forestiere pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta fondul forestier. În urma verificărilor, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, dintre care 3 amenzi, în valoare totală de 3.000 de lei.
Acțiunea a avut loc la data de 1 octombrie și a fost desfășurată de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, în colaborare cu reprezentanții Ocolului Silvic Tulcea, din cadrul Direcției Silvice Tulcea. Verificările au fost realizate în baza protocolului de colaborare dintre cele două instituții.
Verificări în zonele forestiere din Tulcea
Scopul acțiunii a fost prevenirea și combaterea faptelor care pot pune în pericol fondul forestier, dar și verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale de către persoanele care își petrec timpul liber în pădure.
În atenția autorităților au fost inclusiv persoanele care merg la pescuit, campare sau activități recreative în zonele forestiere.
În urma controalelor efectuate în teren, jandarmii tulceni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale: 6 avertismente și 3 amenzi, valoarea totală a amenzilor fiind de 3.000 de lei.
Amenzi pentru camparea ilegală în fondul forestier
Potrivit autorităților, trei dintre avertismente au fost aplicate pentru aprinderea focului în fondul forestier în locuri neamenajate și nemarcate sau la o distanță mai mică de 30 de metri față de limita pădurii.
Alte trei avertismente, precum și cele trei amenzi în valoare totală de 3.000 de lei, au vizat instalarea unor corturi, tonete sau rulote în fondul forestier fără drept, respectiv în alte locuri decât cele aprobate și delimitate de administratorul sau deținătorul terenului forestier.
Ce reguli trebuie respectate în pădure
Autoritățile atrag atenția că respectarea regulilor în zonele forestiere este esențială pentru prevenirea incendiilor și protejarea mediului.
Persoanele care merg în pădure, la pescuit sau pentru recreere trebuie să țină cont de câteva reguli importante:
focul trebuie aprins doar în locurile special amenajate și marcate;
corturile, rulotele și alte structuri trebuie instalate numai în zonele în care camparea este permisă;
deșeurile trebuie luate la plecare, fără a lăsa în natură ambalaje, sticle sau resturi alimentare;
trebuie respectate regulile privind accesul și circulația în fondul forestier;
indicațiile personalului silvic și ale structurilor de control trebuie respectate;
zonele de pescuit și recreere trebuie lăsate curate, fără deteriorarea vegetației, a malurilor sau a amenajărilor existente.
Un foc aprins într-un loc nepermis sau lăsat nesupravegheat poate reprezenta un risc major pentru pădure și pentru zonele naturale din apropiere.
Jandarmii Tulcea și Ocolul Silvic vor continua controalele
Acțiunile comune desfășurate de Jandarmeria Tulcea și Ocolul Silvic Tulcea urmăresc prevenirea faptelor care pot afecta fondul forestier și protejarea zonelor naturale.
Autoritățile transmit că protejarea pădurii este o responsabilitate comună, iar respectarea regulilor de către cei care aleg să petreacă timpul în natură contribuie la menținerea unor zone forestiere curate și sigure.
Controalele în zonele forestiere din județul Tulcea vor continua, în vederea prevenirii și sancționării faptelor care contravin legislației silvice.
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News