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Mașină lovită de tren în județul Constața

FOTO: cugetliber.ro

FOTO: cugetliber.ro

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 17 iun. 2026, 14:15

Un accident feroviar care putea avea urmări grave s-a produs miercuri, 17 iunie 2026, în Halta de Mișcare Castelu, din județul Constanța.

Un autoturism aflat în gabaritul căii ferate a fost lovit de trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București Nord – Constanța.

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:30, în momentul în care șoferul mașinii ar fi încercat să traverseze pe un pasaj pietonal destinat călătorilor, folosit pentru legătura dintre peroane, potrivit cugetliber.ro.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoturismul a fost grav avariat. Trenul și-a reluat deplasarea la ora 11:45, după o întârziere de 75 de minute.

CFR SA a reamintit, în acest context, importanța respectării regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată. În primele cinci luni ale anului 2026, au avut loc 35 de accidente similare, soldate cu 5 morți și 10 răniți.

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