Advertising
Social· 1 min citire
Mașină lovită de tren în județul Constața
FOTO: cugetliber.ro
Un accident feroviar care putea avea urmări grave s-a produs miercuri, 17 iunie 2026, în Halta de Mișcare Castelu, din județul Constanța.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:59Trump amenință din nou Iranul: „Le vom arunca bombe direct în creștetul capului”
- 20:27PAOK și U Cluj, față în față? Ce spunea Lucescu înainte de tragerea la sorți
- 19:42Carburanții se ieftinesc în România. Benzina a coborât la 8,5 lei pe litru
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News