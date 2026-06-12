Emma Răducanu o oprește pe Sorana Cîrstea la Queen’s. Românca, învinsă în două seturi după un început dificil
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a părăsit turneul WTA de la Queen’s în turul al doilea, după ce a fost învinsă de britanica Emma Răducanu într-un meci în care startul a făcut diferența. Sportiva din România a început partida greu, iar Răducanu a profitat imediat și s-a distanțat rapid pe tabelă, ajungând la 4-0 în primul set.
Deși Sorana a încercat să revină treptat în joc și a ridicat nivelul jocului pe final de set, ecartul creat de jucătoarea din Marea Britanie s-a dovedit decisiv. Românca a recuperat parțial, însă primul set a fost adjudecat de Răducanu cu 6-4.
Setul al doilea a fost controlat mai clar de fosta campioana de la US Open, care a dictat ritmul și a închis partida fără emoții, scor 6-2, într-un final în care Sorana nu a mai reușit să revină în luptă.
În urma acestui rezultat, Sorana Cîrstea rămâne cu o singură victorie pe iarbă în ultimii trei ani, într-o perioadă în care rezultatele sale pe această suprafață au fost limitate.
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