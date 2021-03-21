Social· 1 min citire
Copil de 6 ani lovit de mașină
21 mar. 2021, 21:31
Actualizat: 21 mar. 2021, 21:31
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Un copil de şase a fost rănit într-un accident rutier în municipiul Tulcea
Potrivit polițiștilor copilul a fost lovit pe strada Păcii de o mașină condusă de o femeie de 46 de ani din Mahmudia.
În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Sursa: Realitatea de Tulcea
