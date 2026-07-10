Copil de 3 ani, mort după agresiuni cumplite. Iubitul mamei și femeia, trimiși în judecată pentru omor calificat prin cruzimi

Un caz cutremurător petrecut în județul Tulcea a șocat opinia publică. Un băiețel de numai 3 ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost supus unor agresiuni de o violență extremă chiar în locuința în care trăia. Procurorii susțin că principalul agresor este partenerul de viață al mamei copilului, în timp ce femeia este acuzată că nu a intervenit pentru a-și salva fiul. Cei doi au fost trimiși în judecată pentru omor calificat prin cruzimi.
Procurorii susțin că băiețelul a fost agresat timp de mai multe ore
Ancheta desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea arată că tragedia s-ar fi produs în comuna Mihai Bravu, unde copilul ar fi fost supus unor acte repetate de violență.
Potrivit procurorilor, totul ar fi pornit după ce iubitul mamei ar fi decis să îl pedepsească pe copil pentru că se juca. Inițial, băiețelul ar fi fost obligat să stea la așa-numitul „colț al rușinii”, cu mâinile ridicate.
Ulterior, anchetatorii susțin că agresiunile au escaladat, iar copilul ar fi fost lovit în repetate rânduri cu palmele, pumnii și diferite obiecte, violențele continuând ore întregi.
„S-a ajuns la o violență inimaginabilă”
Gravitatea faptelor este evidențiată inclusiv de declarațiile făcute în timpul anchetei.
Avocatul bărbatului a caracterizat cazul drept unul de o cruzime extremă, afirmând că „s-a ajuns la o violență inimaginabilă”.
Potrivit rechizitoriului, leziunile suferite de copil au fost incompatibile cu viața și au provocat decesul acestuia.
Mama copilului este acuzată că nu a intervenit
Unul dintre cele mai tulburătoare aspecte ale dosarului îl reprezintă acuzațiile formulate împotriva mamei băiețelului.
Procurorii susțin că femeia ar fi asistat la agresiunile asupra copilului fără să intervină și fără să solicite ajutor medical.
Anchetatorii mai arată că, după ce copilul și-ar fi pierdut cunoștința, femeia s-ar fi retras într-o altă cameră împreună cu partenerul său, în timp ce băiețelul a rămas inconștient.
Conform probelor din dosar, copilul ar fi murit după o noapte de suferință.
Vecinii au alertat autoritățile
Potrivit anchetei, în dimineața următoare, bărbatul ar fi așezat trupul neînsuflețit al copilului pe un pat și ar fi plecat să cumpere lumânări.
Vecinii au fost cei care au sesizat autoritățile, iar echipele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața micuțului.
Raportul medico-legal a stabilit că decesul a fost provocat de numeroasele traumatisme suferite.
În urma finalizării cercetărilor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a iubitului mamei și a femeii, ambii fiind acuzați de omor calificat prin cruzimi.