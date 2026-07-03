Lewis Hamilton pleacă din pole position în cursa de sprint la Marele Premiu al Marii Britanii

Publicat 3 iul. 2026, 22:12 Sursă realitatea.net

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Ferrari) va pleca din pole position în cursa de sprint a Marelui Premiu al Marii Britanii, după ce a realizat cel mai bun timp al calificărilor, vineri, pe circuitul de la Silverstone.

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