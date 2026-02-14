Ce flori nu este bine să dăruiești sau să primești de Ziua Îndrăgostiților, pentru că aduc ghinion
De Ziua Îndrăgostiților, florile sunt cadoul preferat al îndrăgostiților
De Ziua Îndrăgostiților, florile sunt cadoul preferat al îndrăgostiților, însă nu toate transmit mesajul potrivit. Tradițiile și superstițiile spun că unele buchete pot aduce tensiuni, ghinion sau chiar semne de răceală în relație.
Printre florile de evitat se numără garofițele galbene, asociate cu gelozia și despărțirea, dar și crizantemele, considerate în cultura românească simbol al doliului, nicidecum al iubirii. Nici lalelele albe nu sunt o alegere inspirată, fiind legate de distanțare emoțională și regret.
Specialiștii recomandă să stai departe și de florile artificiale, care pot sugera lipsă de sinceritate, dar și de buchetele uscate, văzute ca semn al stagnării și al energiilor negative.
Dacă vrei să transmiți un mesaj clar de iubire, mergi pe variante sigure: trandafiri roșii, lalele roz, orhidee sau frezii, flori care vorbesc despre pasiune, afecțiune și eleganță.
