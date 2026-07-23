Ce au descoperit autoritățile după un nou survol al navei lovite în Marea Neagră. Accesul la bord rămâne interzis

Autoritățile au revenit cu noi informații despre situația navei comerciale Gas Lisbon, avariată în urma incendiului izbucnit în largul Mării Negre. Un nou survol efectuat joi cu un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne arată că temperatura din zona afectată a scăzut, însă accesul la bord nu este încă permis.
Temperatura a scăzut, dar verificările la bord mai trebuie să aștepte
Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a efectuat o nouă misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava afectată de incendiu.
În timpul zborului, echipajul a analizat situația cu ajutorul sistemului de termoviziune al aeronavei. Față de evaluarea realizată cu o zi înainte, specialiștii au constatat că temperatura din zona afectată a scăzut, iar incendiul nu mai prezintă flacără deschisă.
Cu toate acestea, autoritățile precizează că evoluția este monitorizată permanent, iar decizia privind accesul la bord pentru verificări va fi luată doar după ce condițiile de siguranță vor permite acest lucru.
DSU spune că nu există risc pentru populație sau pentru mediul marin
Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au transmis că, până în prezent, nu există indicii privind un pericol pentru populație și nici semne care să indice o posibilă poluare a Mării Negre.
Monitorizarea navei continuă, iar evaluările vor stabili momentul în care echipele vor putea urca la bord pentru investigațiile necesare.
Ce s-a întâmplat cu nava Gas Lisbon
Nava comercială Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG sub pavilion liberian, se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe când a suferit avarii majore și la bord a izbucnit un incendiu.
Sindicatul Liber al Navigatorilor a afirmat marți după-amiază că nava ar fi fost lovită de două rachete.
Vasul plecase din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către Reni, în Ucraina, tranzitând Zona Economică Exclusivă a României. La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.
Toți membrii echipajului au fost evacuați în siguranță. Trei marinari au fost răniți și transportați la Spitalul Județean Tulcea.
De ce nu au intervenit navele IGSU
Miercuri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a explicat că folosirea navelor multirol în această intervenție nu ar fi fost oportună și nici justificată din punct de vedere al siguranței echipajelor.
Potrivit IGSU, încărcătura de peste 3.790 de tone de propan crea riscuri majore, inclusiv posibilitatea producerii unor explozii, ceea ce ar fi pus în pericol viața salvatorilor.
Instituția a subliniat că prioritatea a fost protejarea personalului de intervenție, în condițiile în care nu exista un pericol iminent pentru populație și nici indicii privind producerea unei poluări marine care să impună operațiuni de stingere din partea autorităților române.
Totodată, IGSU a precizat că una dintre navele din dotare se află încă în perioada de instruire și antrenamente pe mare, în contextul unor dificultăți întâmpinate la ocuparea funcției de comandant de navă.