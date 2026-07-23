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Economie· 1 min citire
PSD cere reducerea TVA și a accizelor la carburanți. Problema scumpirilor ajunge în Parlament
Publicat23 iul. 2026, 18:25
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a depus în Parlament proiectul pentru revenirea la starea de urgență pe piața carburanților. Acesta cuprinde reducerea accizei și reducerea TVA pentru carburanți.
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