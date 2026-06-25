Bebeluș de 4 luni, salvat dintr-o maşină încuiată accidental în Alba Iulia. Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit rapid

Momente de panică pentru o familie din Alba Iulia, după ce un bebeluș de doar patru luni a rămas blocat în interiorul unui autoturism încuiat accidental. Incidentul s-a petrecut într-o zi caniculară, când temperaturile depășeau 30 de grade Celsius, iar situația risca să devină extrem de periculoasă în doar câteva minute.
Salvarea copilului a fost posibilă datorită intervenției prompte a unui jandarm aflat în timpul liber, care a observat situația și a acționat fără ezitare.
Bebelușul a rămas blocat în autoturism cu cheile în interior
Potrivit informațiilor transmise de autorități, sistemul de închidere al mașinii s-a activat accidental, în timp ce cheile se aflau în interiorul vehiculului. În urma incidentului, copilul de patru luni a rămas singur în autoturism, fără posibilitatea de a fi scos rapid de către părinți.
În contextul temperaturilor ridicate și al faptului că instalația de climatizare nu mai funcționa, riscul pentru sănătatea bebelușului creștea de la minut la minut.
Jandarmul a spart geamul pentru a salva copilul
Situația a fost observată de un jandarm care se afla în timpul liber. Conștient de pericolul iminent la care era expus copilul, acesta a intervenit imediat.
Pentru a ajunge cât mai repede la micuț, jandarmul a spart unul dintre geamurile autoturismului și a reușit să îl scoată în siguranță. Intervenția rapidă a prevenit o posibilă tragedie, având în vedere că interiorul unei mașini expuse la soare se poate transforma într-un mediu extrem de periculos într-un timp foarte scurt.
Pericol major în timpul verii
Specialiștii atrag atenția că temperaturile din interiorul unui autoturism pot crește rapid la valori care pun viața în pericol, chiar dacă afară nu este caniculă extremă.
Copiii mici sunt deosebit de vulnerabili la supraîncălzire, iar câteva minute petrecute într-un vehicul închis pot avea consecințe grave asupra sănătății.
Recomandările autorităților pentru părinți
În urma incidentului, reprezentanții Jandarmeriei au transmis mai multe recomandări pentru evitarea unor situații similare:
Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute;
Verificați întotdeauna că aveți cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele;
Fiți atenți la temperaturile ridicate, deoarece interiorul mașinii se poate încălzi rapid la niveluri periculoase;
Dacă observați un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul încuiat, sunați imediat la 112.