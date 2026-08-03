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Economie· 1 min citire

Pensiile și salariile ar putea crește abia în 2028

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat3 aug. 2026, 07:31
SursăRealitatea PLUS

Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi majorate abia în anul electoral 2028, în contextul presiunilor asupra bugetului de stat. Potrivit informațiilor prezentate de Alexandra Nistorescu, jurnalist Realitatea PLUS, anul viitor ar putea fi al treilea consecutiv fără indexarea acestor venituri.

Guvernul nu aplică indexarea

Legea prevede actualizarea pensiilor și salariilor în funcție de inflație, însă Guvernul a amânat aceste creșteri pentru a limita cheltuielile publice. Astfel, pensionarii și bugetarii riscă să piardă în continuare din puterea de cumpărare.

Riscul de retrogradare rămâne

Pericolul ca România să fie retrogradată la categoria „junk” nu a dispărut. Alte două agenții de rating urmează să anunțe evaluările lor, iar analiștii avertizează că statul trebuie să continue reducerea deficitului bugetar.

Avertismentul economiștilor

Specialiștii susțin că o creștere amplă a pensiilor și salariilor înainte de stabilizarea finanțelor publice ar putea afecta credibilitatea economică a României și ar crește costurile de împrumut ale statului.

Speranțe pentru 2028

În aceste condiții, primele majorări importante ar putea fi discutate abia în 2028, dacă economia și situația bugetară vor permite acest lucru.

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