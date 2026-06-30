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Bărbatul evadat de la un punct de lucru al Penitenciarului Tulcea, prins de polițiști

Penitenciar

Penitenciar

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 30 iun. 2026, 08:49

Bărbatul de 34 de ani, din Tecuci, care evadase luni de la un punct de lucru agricol din apropierea satului Cataloi, a fost prins în aceeași zi, la ora 18:30, de polițiști în apropierea Gării de mărfuri din municipiul Tulcea.

Deținutul, condamnat pentru violență în familie și aflat în regim semideschis la Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță (PRMS) Tulcea, plecase în jurul orei 13:20 de la o livadă unde efectua lucrări agricole sub supraveghere. Imediat după dispariția sa, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Tulcea a transmis o informare publică, precizând semnalmentele bărbatului – îmbrăcat în tricou verde decolorat și pantaloni scurți de blug – și a solicitat sprijinul populației pentru depistarea lui.

La operațiunile de căutare au participat polițiști din cadrul Penitenciarului Tulcea și ai IPJ Tulcea, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea și al Inspectoratului General de Aviație. După câteva ore de căutări, bărbatul a fost imobilizat, preluat sub escortă și reintrodus în penitenciar.

Reprezentanții PRMS Tulcea au anunțat că despre fapta săvârșită a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, iar împotriva deținutului se va declanșa procedura disciplinară internă. Instituția a reamintit că părăsirea neautorizată a punctului de lucru este asimilată infracțiunii de evadare, faptă pedepsită conform articolului 285 din Codul Penal cu închisoare de la șase luni la trei ani. Astfel, pe lângă pedeapsa pe care o execută deja, bărbatul riscă o condamnare suplimentară pentru evadare.

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