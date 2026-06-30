Bărbatul evadat de la un punct de lucru al Penitenciarului Tulcea, prins de polițiști

Bărbatul de 34 de ani, din Tecuci, care evadase luni de la un punct de lucru agricol din apropierea satului Cataloi, a fost prins în aceeași zi, la ora 18:30, de polițiști în apropierea Gării de mărfuri din municipiul Tulcea.

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