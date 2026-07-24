Advertising
Social· 2 min citire
Autoritățile din Buzău sunt în alertă. Prefect:”Drona a căzut pe un teren agricol”
FOTO: Arhivă
Autoritățile din județul Buzău sunt în alertă, după ce o dronă a fost doborâtă în zonă de un pilot F-16, iar resturile acesteia ar fi căzut pe un câmp situat între două localități. Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că echipe ale Ministerului Apărării Naționale desfășoară operațiuni de căutare pentru identificarea fragmentelor dronei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:37Șeful statului Major al Apărării, după incidentul cu drona de la Buzău:”România are militari pregătiți, capabili să ia deciziile potrivite în momente dificile”
- 13:10Traseul dronei doborâte de avionul F-16 în România. Ținta a fost distrusă la aproximativ 80 de km de București
- 09:54Atenționare meteo COD GALBEN: Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni ale țării
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News