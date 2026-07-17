A fost decis destinul criminalului din București care și-a ucis familia: va petrece restul vieții în spatele gratiilor

Bărbatul care și-a ucis mama și doi dintre frați într-un apartament din București a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață. Hotărârea a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a menținut cea mai severă pedeapsă prevăzută de lege pentru tripla crimă care a șocat opinia publică.
Masacrul s-a petrecut pe 5 august 2024, iar ancheta a scos la iveală că, după comiterea crimelor, autorul a încercat să inducă în eroare anchetatorii și să arunce suspiciunile asupra fratelui său geamăn.
Curtea de Apel București a pronunțat decizia definitivă
Magistrații Curții de Apel București au decis definitiv condamnarea la închisoare pe viață a bărbatului acuzat că și-a ucis mama și doi dintre frați în locuința familiei din Capitală.
Sentința pune capăt procesului început după una dintre cele mai grave crime petrecute în București în ultimii ani.
A încercat să dea vina pe fratele geamăn
În primele momente ale anchetei, autorul a încercat să-i convingă pe anchetatori că fratele său geamăn ar fi responsabil pentru crime.
Verificările făcute de polițiști și declarațiile martorilor au demonstrat însă că geamănul nu se afla acasă în momentul atacului, fiind plecat din locuință.
Apelul la 112 a fost făcut abia a doua zi după comiterea crimelor, chiar de fratele geamăn, care a alertat autoritățile după ce nu a mai reușit să ia legătura cu membrii familiei.
Procurorii au descoperit că în locuință fuseseră șterse urmele de sânge
În timpul cercetărilor, anchetatorii au găsit indicii că în apartament s-a încercat ștergerea urmelor lăsate de atac.
„În locuință se aflau mama și cu cei 4 copii. Victimele sunt mama, fiica și unul dintre frați, ceilalți doi sunt frați gemeni. Unul era în locuință, celălalt a apelat la 112. Bănuiala este că cel din locuință ar fi autorul. A existat un ordin de protecție față de geamănul găsit în casă, dar din dorința mamei ordinul a fost retras. Există semne că în casă s-a făcut curat, au fost șterse urmele de sânge”, declara procurorul de caz la momentul respectiv.
Ancheta desfășurată după tragedie a dus la trimiterea în judecată a bărbatului, iar condamnarea la închisoare pe viață a rămas acum definitivă.