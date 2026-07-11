Live TikTok
Actualitate· 2 min citire

Prognoza Meteo: Vreme călduroasă în mare parte din țară, dar cu instabilitate la munte și în nord-est

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat11 iul. 2026, 07:35
SursăRealitatea.Net

Astăzi, temperaturile sunt în creștere în majoritatea regiunilor, devenind deosebit de cald în vestul și sudul țării. La nivel național, valorile termice se vor încadra între 20 de grade și 34 de grade Celsius.

După-amiaza și seara aduc înnorări temporare, averse și descărcări electrice local în zonele montane, în Moldova și Maramureș, și doar izolat în restul teritoriul. Pe parcursul nopții, episoadele de instabilitate se vor muta în sudul Banatului și al Olteniei. Vântul va sufla cu intensificări la munte, dar și de scurtă durată în timpul ploilor.

București: Se intensifică căldura

În Capitală, vremea este în încălzire accentuată, devenind călduroasă. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de senin în prima parte a zilei, dar și pe parcursul nopții. Vântul va sufla în general slab până la moderat.

  • Temperatura maximă: 32°C...33°C

  • Temperatura minimă: 15°C...17°C

La munte: Schimbări de decor după-amiaza

Valorile termice cresc ușor în zonele montane. Prima parte a zilei va fi plăcută, însă după-amiază se vor aduna norii: vor fi averse și descărcări electrice local în Carpații Orientali și izolat în restul masivelor. Pe creste, vântul va fi destul de agitat, cu rafale ce vor atinge 40...60 km/h.

Pe litoral: Condiții excelente de plajă

Vremea se încălzește ușor și la malul mării. Cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie sunt aproape inexistente, cu excepția Deltei Dunării, unde după-amiază sunt posibile izolat averse slabe și descărcări electrice.

  • Temperaturi maxime: Între 26°C și 30°C

  • Temperatura apei mării: Va avea valori confortabile, între 21°C și 23°C

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

prognoza meteovremea azi

Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe