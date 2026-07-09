Comisia Europeană, reacție după un an în dosarul vaccinurilor. Documentul‑bombă trimis către DNA

Publicat 9 iul. 2026, 09:59 Actualizat 9 iul. 2026, 10:16 Sursă Realitate Plus

DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat de Comisia Europeană pentru clarificări în dosarul vaccinurilor achiziționate din perioada pandemiei. Lămuririle oferite de Comisia Europeană erau necesare pentru ca procurorii DNA să poată avansa mai rapid în investigația deschisă încă din 2023, potrivit Realitatea Plus.

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