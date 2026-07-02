Loto 6/49 și Noroc, joi, 2 iulie 2026: Report cumulat de peste 8,3 milioane de euro

Publicat 2 iul. 2026, 10:44 Sursă realitatea.net

Noi trageri Loto au loc joi, 2 iulie 2026, cu premii totale remarcabile la principalele categorii. Cele mai mari mize sunt înregistrate la Loto 6/49, cu un report de peste 7 milioane de euro, și la Noroc, unde premiul cumulat trece de 1,33 milioane de euro.

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