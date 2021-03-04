Amenzi de 14.500 lei pentru nepurtarea măştii şi nerespectarea distanţării

Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea

În ultimele 24 de ore, peste 166 de polițiști, polițiști locali și reprezentanți ai autorității locale au acționat, sub coordonarea Instituției Prefectului- Județul Tulcea, pentru verificarea modului în care se respectă prevederile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, au fost verificate peste 92 obiective/locații (societăți comerciale, restaurante, terase, parcuri, mijloace de transport în comun, gări), fiind legitimate aproximativ 250 persoane și verificate peste 38 de mijloace de transport în comun. Pentru neregulile constatate au fost aplicate peste 43 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 14.500 de lei. Sursa: Realitatea de Tulcea

