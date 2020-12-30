Acțiuni ale polițiștilor tulceni în zona centrelor comerciale

La această oră, polițiștii tulceni împreună cu lucrători din cadrul celorlalte structuri ale MAI și reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții în domeniu desfășoară acțiuni în zona centrelor comerciale pentru prevenirea și combaterea noului Coronavirus.

“Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri!

Toate activitățile desfășurate de polițiști, jandarmi, polițiști locali precum și de celelalte instituții cu atribuții în domeniu au rolul de a proteja cetățenii, de a ne proteja pe noi toți,” transmit reprezentanții IPJ Tulcea

Sursa: Realitatea de Tulcea