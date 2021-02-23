22 de cazuri noi de COVID din 227 de teste

Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea

Instituția Prefectului Județului Tulcea informează că astăzi, 23.02.2021, conform datelor centralizate până ieri inclusiv de către Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Tulcea se prezintă astfel:

Instituția Prefectului Județului Tulcea informează că astăzi, 23.02.2021, conform datelor centralizate până ieri inclusiv de către Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Tulcea se prezintă astfel: - total teste de la începutul pandemiei – 62.421 - total cazuri confirmate de la începutul pandemiei – 6344 - total teste efectuate ieri – 227 - cazuri confirmate ieri – 22 - persoane izolate la domiciliu – 158 - persoane in izolare institutionalizată (spital) - 44 - persoane in carantina (contacţi sau reveniţi în ţară) – 422 La nivelul judeţului Tulcea, până ieri, 22.02.2021 au fost înregistrate 206 decese, Sursa: Realitatea de Tulcea

Mai multe articole despre teste , internați , cazuri noi , tulcea