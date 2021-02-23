Social· 1 min citire

22 de cazuri noi de COVID din 227 de teste

23 feb. 2021, 15:54
Actualizat: 23 feb. 2021, 15:54
Realitatea de Tulcea

Instituția Prefectului Județului Tulcea informează că astăzi, 23.02.2021, conform datelor centralizate până ieri inclusiv de către Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Tulcea se prezintă astfel:

- total teste de la începutul pandemiei  – 62.421

- total cazuri confirmate de la începutul pandemiei  – 6344

- total teste efectuate ieri  – 227

- cazuri confirmate ieri  – 22

- persoane izolate la domiciliu – 158

- persoane in izolare institutionalizată (spital) - 44

- persoane in carantina (contacţi sau reveniţi în ţară)  – 422

La nivelul judeţului Tulcea, până ieri, 22.02.2021 au fost înregistrate 206 decese,

