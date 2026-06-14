Veștea se pregătea să plece pe Muntele Athos, dar a fost convocat de președintele Nicușor Dan

Publicat 14 iun. 2026, 22:19 Sursă realitatea.net

De la pelerinaj pe Muntele Athos, direct la Palatul Victoria. Adrian Veștea a mărturisit că noua sa responsabilitate politică l-a forțat să renunțe la o deplasare importantă în Grecia, programată inițial în familie pentru a marca un moment crucial: examenul de Bacalaureat al fiului său.

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