SURSE Adrian Veștea va candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru conducerea partidului

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 iun. 2026, 10:45

Se ascut săbiile în PNL. Gruparea Bolojan cedează greu, gruparea condusă de Adrian Veștea vrea să pună mâna pe partid. Bătălina finală se va da duminică, la Congresul PNL, unde va fi ales noul lider al liberalilor.

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