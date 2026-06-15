Reacție neașteptată a lui Grindeanu după desemnarea lui Veștea în rolul de prim-ministru: „Întrebați-l pe Băsescu”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu a fost informat în prealabil despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a precizat însă că, din punctul său de vedere, procedura respectă prevederile constituționale.
Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Politic Național al PSD, în cadrul căreia partidul nu a luat încă o decizie finală privind o eventuală participare la viitorul Executiv.
Întrebat de jurnaliști dacă șeful statului a procedat corect atunci când nu a convocat partidele la consultări înainte de desemnarea premierului, Grindeanu a invocat un precedent din trecutul politic al României.
”Vă aduc aminte că în 2008, după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL şi desemnat prim-ministru, în primă instanţă, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunţat şi a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituţional, întrebaţi-l pe Băsescu”, a precizat Grindeanu.
Liderul PSD a subliniat că nu a avut informații despre intenția președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de premier și a lăsat să se înțeleagă că decizia a venit fără o consultare prealabilă cu social-democrații.
În ceea ce privește viitoarea formulă guvernamentală, Grindeanu a explicat că în interiorul PSD nu a fost stabilită încă poziția oficială privind intrarea la guvernare, discuțiile urmând să continue în perioada următoare.
Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a generat reacții pe scena politică, în condițiile în care procedura a fost realizată fără consultări formale cu partidele parlamentare înainte de anunțul oficial.