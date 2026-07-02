Nicușor Dan transmite un mesaj dur Moscovei după ultimele bombardamente: „Rusia a demonstrat că nu vrea pace”

Publicat 2 iul. 2026, 15:03 Sursă realitatea.net

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj dur de condamnare la adresa Federației Ruse, în urma unui nou atac masiv lansat asupra capitalei Ucrainei. Șeful statului a catalogat acțiunile Moscovei drept „nesăbuite și irresponsabile” și a reafirmat sprijinul necondiționat al României pentru țara vecină.

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