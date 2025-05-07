GEORGE SIMION PROPUNE REDUCEREA DRASTICĂ A APARATULUI BUGETAR: ”ROMÂNIA NU-ȘI MAI PERMITE 1,3 MILIOANE DE ANGAJAȚI LA STAT”

Simion susține că România are nevoie urgentă de o reformă administrativă profundă

George Simion, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile prezidențiale din 2025, susține că România are nevoie urgentă de o reformă administrativă profundă. Într-un interviu acordat unui post TV, liderul AUR a declarat că intenționează să reducă numărul angajaților din sectorul public la nivelul anilor 2000, adică aproximativ 800.000 de persoane, comparativ cu cei 1,3 milioane din prezent.

Simion a subliniat că măsura nu va afecta domenii esențiale precum sănătatea, educația sau siguranța publică

„Situația este dramatică și va fi foarte greu să evităm falimentul și prefer să înțeleagă toată lumea de pe acum faptul că nu sunt Baubau, că n-am intenții rele, faptul că vor trebui luate niște măsuri neprietenoase, pe care Marcel Ciolacu le-a amintit doar, și toate guvernările din ultimii ani le-au amintit, și ele nu s-au realizat. De exemplu, o eficientizare a aparatului administrativ. În Senatul României tot am auzit proteste din partea angajaților, diferite chestii. Sunt angajați aici în Senat, la comisiile pe care le conducem noi, dar nu angajați de noi, ci erau în structura Senatului, care sunt deranjați în momentul în care li se cere un raport de activitate. Situația asta este în administrația locală și centrală.”, a transmis liderul AUR, George Simion.

El a precizat că procesul de reducere a personalului bugetar nu va fi brusc, ci întins pe o perioadă de cinci ani, în paralel cu o reformă structurală a instituțiilor.

„Câți oameni din administrația locală și centrală, și aici mă refer la membrii de partid, pentru că nu vorbim despre profesori, nu vorbim de cadre medicale, avem un deficit la pompieri, la polițiști, la militari. Vorbim de faptul că la începutul anilor 2000 erau 800.000 de angajați în sectorul de stat și acum sunt 1.300.000. Ar trebui să ajungem înapoi la 800.000, pentru că în acești 25 de ani noi beneficiem de tehnologie, de digitalizare și putem să profităm de progresul tehnic. Dar vreau să nu alarmăm pe cineva spunând că a doua zi se va întâmpla acest lucru. Pe parcursul a cinci ani avem un program de guvernare care prevede reducerea cu două treimi a instituțiilor locale și centrale. E un plan radical. (...) Doresc să mă implic activ în politicile viitorului guvern, în felul în care va fi condus țara, în anumite nominalizări la ministere cheie. Da, programul nostru de guvernare este, în opinia mea, singura soluție de a ieși din criză și nu este departe de soluțiile pe care și celelalte partide le-au propus, dar pe care nu le-au implementat.”, a completat George Simion.

Întrebat dacă se va opune creșterii taxării, el a confirmat:

„Pentru mine, orice creștere de taxă înseamnă recesiune. Nu aceasta este soluția, nu sugrumarea și mai mult a mediului antreprenorial. (...) Voi milita pentru reducerea taxării muncii la nivelul salariului minim. (...) Cred că trebuie să lărgim baza de impozitare”, a încheiat candidatul la prezidențiale, George Simion.

Sursa: Newsinn