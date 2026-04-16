Discuție cu miză crucială la Cotroceni: Nicușor Dan, față în față cu Sorin Grindeanu, în plin haos politic

Surse politice susțin că la Palatul Cotroceni a avut loc o întâlnire între președintele Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, unul dintre liderii importanți ai PSD, într-un context politic tensionat, marcat de negocieri și mișcări de culise în interiorul coaliției de guvernare.

Întâlnirea care a avut loc la Palatul Cotroceni, ar fi una cu miză ridicată, în condițiile în care scena politică este zguduită de discuții privind viitorul executivului și de nemulțumiri tot mai vizibile în interiorul alianței de guvernare.

Întâlnirea dintre liderul PSD, Sorin Grindeanu, și președintele Nicușor Dan ar fi fost una scurtă, dar cu o miză politică uriașă. Chiar dacă discuția nu s-a întins pe multe ore, momentul în care are loc spune totul despre tensiunea din interiorul coaliției și despre deciziile care se pregătesc în culise. Surse politice susțin că această întrevedere ar putea fi una dintre cele mai importante din ultimele zile, în condițiile în care social-democrații se apropie de momentul unei decizii finale privind viitorul guvernării.

Miza discuției dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu

Discuția vine într-un moment în care președintele a avut ieri o întâlnire similară și cu Ilie Bolojan. În cadrul acestei discuții, Ilie Bolojan i-ar fi cerut lui Nicușor Dan sprijin în gestionarea blocajului politic, pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre partenerii de guvernare.

În ultimele declarații publice, Nicușor Dan a evitat să spună clar dacă îl mai susține sau nu pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. În schimb, președintele a insistat pe tema stabilității politice și a vorbit pe larg despre nevoia ca actuala coaliție să rămână la guvernare, indiferent de formula care va fi agreată în final. Șeful statului a transmis, de asemenea, că nu ar susține varianta unui guvern minoritar, subliniind că își dorește un executiv cu sprijin majoritar în Parlament. În acest context, opțiunile rămase pe masă sunt tot mai puține, mai ales că luni PSD are ședința în care urmează să ia decizia finală. Tocmai de aceea, noua discuție dintre Sorin Grindeanu și Nicușor Dan este privită ca una decisivă, existând inclusiv scenariul ca aceasta să fie ultima întâlnire înainte ca social-democrații să îi ceară premierului demisia de onoare.

PSD și tensiunile din coaliție, pe masa negocierilor

PSD este tot mai nemulțumit de modul în care funcționează actuala formulă de guvernare, iar discuțiile dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu ar putea fi legate de poziționarea social-democraților în perioada următoare.

În spațiul politic se vorbește despre presiuni crescute și despre scenarii privind o posibilă reașezare a conducerii guvernului, în condițiile în care relațiile din coaliție s-ar fi tensionat în ultimele zile.

Miza discuțiilor: viitorul guvernării

Tema centrală a negocierilor ar fi direcția în care va merge coaliția de guvernare și modul în care pot fi gestionate tensiunile dintre partenerii politici .

În acest moment nu există poziții oficiale clare privind conținutul discuțiilor, însă întâlnirea dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu este privită ca un moment important în evoluția relațiilor dintre Palatul Cotroceni și conducerea PSD.