Live TikTok
Economie· 1 min citire

Puncte de încărcare pentru vehicule electrice finanțate prin PNRR

Puncte de încărcare pentru vehicule electrice finanțate prin PNRR

Puncte de încărcare pentru vehicule electrice finanțate prin PNRR

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 14 dec. 2022, 09:48

Ministrul Cseke Attila a semnat 55 de noi contracte finanțate prin componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministrul Cseke Attila a semnat 55 de noi contracte finanțate prin componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Contractele, în valoare totală de 28.850.714,03 de lei, au fost încheiate între autoritățile publice locale din 54 de unități administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării și vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, prin achiziționarea de puncte de încărcare pentru vehicule electrice.

Până în prezent, prin cele trei componente ale PNRR, au fost semnate 1.215 de contracte de finanțare, în valoare totală de 10.801.535.400,14 lei, a precizat ministrul.

Lista contractelor de finanțare semnate pentru C10 – Fondul Local

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

puncte incarcarevehicule electricepnnrFinantatecub

Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe