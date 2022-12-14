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Economie· 1 min citire
Puncte de încărcare pentru vehicule electrice finanțate prin PNRR
Puncte de încărcare pentru vehicule electrice finanțate prin PNRR
Ministrul Cseke Attila a semnat 55 de noi contracte finanțate prin componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliență.
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