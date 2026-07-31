Kazahstan oprește din nou livrările de petrol. Carburanții se scumpesc accelerat, iar românii plătesc nota de plată

Publicat 31 iul. 2026, 08:35 Sursă Realitatea PLUS

Piața carburanților traversează o nouă perioadă de turbulențe după ce Kazahstan a suspendat din nou livrările de petrol, pe fondul unui nou atac cu drone care a afectat două petroliere. Decizia a amplificat tensiunile de pe piețele energetice și a alimentat o creștere rapidă a prețurilor la pompă, resimțită deja de milioane de șoferi români.

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