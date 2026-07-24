Sorin Muncaciu (deputat AUR):„Mai dă-le, Ilie, 100 de lei!”

Publicat 24 iul. 2026, 10:12 Actualizat 24 iul. 2026, 10:32

Deputatul AUR Sorin Muncaciu îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că încearcă să mascheze problemele reale din sistemul sanitar și susține că blocarea angajărilor în sănătate afectează direct pacienții și personalul medical.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sorin muncaciu