În 2025, deficitul bugetului de stat a scăzut în comparație cu anul anterior

Încasările din impozitul pe salarii și venit au înregistrat o creștere de aproape 20% față de 2024

Deficitul bugetului de stat în 2025 a fost mai mic cu un procent faţă de cel din anul precedent, potrivit datelor oficiale prezentate de Ministerul Finanţelor.

Instituţia explică această evoluţie prin eficienţa măsurilor adoptate de Guvern , care au adus venituri cu 15% mai mari şi au permis investiţii record în economie şi infrastructură, dar şi o încetinire a expansiunii cheltuielilor publice .

Anul trecut s-a încheiat cu un deficit bugetar cash, adică, o diferență dintre nivelul total al cheltuielilor și cel al veniturilor de ușor peste 146 de miliarde de lei, reprezentând 7,65% din Produsul Intern Brut.

Vorbim de o scădere a deficitului cu peste un punct procentual față de cel înregistrat în 2024, dar şi de un nivel situat sub cel asumat în fața Comisiei Europene, de 8,4%.

Ministrul Alexandru Nazare explică aceste rezultate prin investițiile semnificative finanțate din fonduri nerambursabile și prin măsurile de disciplină fiscală.

Şi creșterea veniturilor bugetare, inclusiv în urma majorărilor de fiscalitate, a avut o contribuție la înregistrarea unui deficit bugetar mai mic.

Astfel, încasările din impozitul pe salarii și venit au înregistrat o creștere de aproape 20% față de 2024, iar cele din impozitul pe profit, din TVA și contribuțiile de asigurări sociale au consemnat majorări cu peste 10% fiecare.

Pe de altă parte, și cheltuielile au crescut, inclusiv cele cu asistența socială și cu bunuri și servicii, dar şi cheltuielile de personal, acestea din urmă reducându-se însă uşor ca procent din PIB.

Cheltuielile cu dobânzile au depăşit anul trecut 50 de miliarde de lei, iar cele pentru investiţii 138 de miliarde.