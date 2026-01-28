Deficitele și inflația țin România departe de zona euro
Experții estimează cel puțin 13 ani de așteptare
România se îndepărtează tot mai mult de zona euro.
Potrivit experților din comunitatea financiară, adoptarea monedei unice nu mai este o perspectivă apropiată, ci un obiectiv care ar putea fi atins abia peste cel puțin 13 ani. Principalele piedici rămân deficitele bugetare mari și inflația ridicată, efecte directe ale politicilor fiscale din ultimii ani.
Specialiștii anticipează o inflație de peste 6% în următorul an și avertizează asupra unei posibile deprecieri a leului față de moneda europeană.
În același timp, creșterea economică rămâne modestă, iar datoria publică ar putea să urce la peste 60% din PIB. Toate aceste evoluții conturează un drum lung și dificil pentru România către zona euro, într-un context economic marcat de incertitudine.
